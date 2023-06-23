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Самарское УФАС оштрафовало замдиректора ГКУ СО «Самарафармация»

Октябрьский районный суд Самары оставил в силе два постановления самарского УФАС о наложении штрафов на замглавы ГКУ СО «Самарафармация», сообщили в антимонопольном органе. 

В сентябре 2022 года между ГКУ «Самарафармация» и ООО «АнтенМед» было заключено два контракта на поставку системы линейного ускорителя для радиохирургии/лучевой терапии стереотаксической и устройств для иммобилизации взрослого. Компания должна была поставить оборудование не позднее 15 декабря 2022 года. Однако в начале декабря «АнтенМед» направило заказчику предложение об изменении сроков поставок из-за санкций в отношении РФ. Позже стороны заключили три дополнительных соглашения о продлении сроков поставки высокотехнологичного медицинского оборудования. 

«Тем не менее данные обстоятельства нельзя отнести к форс-мажорным, поскольку контракты заключены в период действия ограничительных мер, о чем поставщику и заказчику было известно. Таким образом, дополнительные соглашения к государственным контрактам были заключены с нарушением норм Закона о контрактной системе»,— отмечают в УФАС. 

Ведомство наложило два штрафа в размере 20 тыс. руб. на заместителя директора «Самарафармации». 

Сабрина Самедова

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