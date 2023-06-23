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«Ла-Ла Ленд», скетчи о городе и угрозы из космоса

Куда сходить в Нижнем Новгороде с 24 по 30 июня

В городе пройдут лекции об английских парках и астероидах, променады, театральные гастроли и музыкальные концерты. Подробнее о наиболее заметных культурных событиях — в обзоре «Ъ-Приволжье».

Фото: «Нижний 800»

Фото: «Нижний 800»

24 июня в Нижнем Новгороде будут праздновать День молодежи. Главная площадка на площади Минина будет работать с 12:00, в программе лекции, мастер-классы и концерт. Хедлайнер Дима Билан выступит в 21:00. Церемония закрытия пройдет на стадионе «Нижний Новгород.

24 июня в центре культуры «Рекорд» пройдет премьера российского документального фильма-импровизации «Тонкой нитью» режиссера Софьи Горленко. Пять новелл о переосмыслении главными героями культуры и традиций в современном ключе. Большинство сцен постановочные, поданные в игровой форме. Стоимость билет 200 руб.

24 июня в «Планетарии №1» парка «Швейцария» состоится концерт с саундтреками из мюзикла «Ла-ла-ленд» с Райаном Гослингом и Эммой Стоун. Джазовые музыканты из Санкт-Петербурга сыграют их на саксофоне, клавишах и контрабасе на фоне полнокупольной графики. Стоимость билета 1,5 тыс. руб.

Фото: «Заповедные кварталы»

Фото: «Заповедные кварталы»

24 и 30 июня «Заповедные кварталы» устраивают спектакль-променад «17 скетчей о городе». Героиня — собирательный образ современной нижегородки — проведет участников по маршруту чужой личной карты. В его основу легли рассказы жителей о мечтах и первой любви, бизнесе и сложных отношениях с учителями, сохранена живая речь прототипов. Променад начнется у памятника Чкалову на площади Минина. Билет стоит 1,7 тыс. руб.

25 июня в центре современного искусства «Терминал А» на Красной Слободе, 9а запланировано аудио-представление «Шум» об отношениях звука, контекста и зрителя. Как часто мы обращаем внимание на окружающие нас звуки? Билет стоит 350 руб.

25 июня в ДК «Газ» на улице Героя Смирнова, 12 актеры Московского театра комедии сыграют криминальную комедию «Дорогая Памела» по одноименной пьесе Джона Патрика (второе название — «Как бы нам пришить старушку»). Спасаясь от преследования полиции, три мошенника приходят в обветшалый дом одинокой старушки. Они решают застраховать ее, подстроить несчастный случай и получить деньги. Однако любовь и доброта оказываются весомее материальных ценностей. Билеты от 1,2 тыс. руб.

Фото: Московский театр комедии

Фото: Московский театр комедии

В Нижегородской филармонии продолжается 65-й сезон летних благотворительных концертов. 28 июня прозвучит рапсодия Дебюсси для кларнета с оркестром и вариации на тему рококо для виолончели и скерцо для скрипки с оркестром Чайковского. 30 июня солисты исполнят увертюру к опере «Свадьба Фигаро» Моцарта, «Испанское каприччио» Римского-Корсакова и концерт для трубы с оркестром Беме. Регистрация на мероприятия откроется 26 июня, вход свободный.

29 июня в Доме Сироткина пройдет лекция «Английский пейзажный парк» — последняя из цикла о садово-парковом искусстве. Посетителям расскажут, как менялось отношение к природе на рубеже XVII-XVIII веков. Пространство парка впервые становится не парадным помещением, а местом для отдыха и уединения. Билет стоит 200 руб.

30 июня в планетарии имени Гречко пройдет сеанс «Угроза из космоса. Астероидная опасность». Падение на Землю огромных астероидов и комет, появление около нашей планеты сверхновой звезды или блуждающей черной дыры – насколько вероятны эти события? На время ремонта планетария мероприятия проводятся в Мининском университете на Ульянова, 1. Стоимость билета 600 руб.

Подготовила Елена Ковалева

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