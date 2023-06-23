В честь «Алых парусов» зажгут факелы Ростральных колонн

В Петербурге во время генеральной репетиции и в день праздника выпускников «Алые паруса». Об этом 23 июня рассказали в пресс-службе Смольного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ростральные колонны с зажженным огнем на фоне заката.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Ростральные колонны с зажженным огнем на фоне заката.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Факелы зажгут два раза — 23 июня во время проведения генеральной репетиции праздника и 24 июля. Они будут гореть с 21 до 2 часов.

«"Алые паруса" — это не только праздник для выпускников, но и символ перехода в новую, взрослую жизнь, символ светлого будущего, полного надежды и возможностей, которое открывается перед каждым выпускником»,— рассказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Напомним, что праздник выпускников «Алые паруса» пройдет в Петербурге 24 июля.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что петербургский метрополитен выпустит лимитированную серию «Подорожников», приуроченную к 55-летию «Алых парусов».

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