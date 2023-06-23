Евросоюз ввел санкции против КамАЗа и Казанского вертолетного завода

Евросоюз ввел очередной пакет антироссийских санкций, в том числе против таких татарстанских компаний, как КамАЗ, Казанский вертолетный завод, Ак Барс Холдинг», судостроительной корпорации «Ак Барс», завода«Элекон», Альметьевского завод а«Радиоприбор», ОАО «Туполев», Зеленодольского проектно-конструкторского бюро, Казанского приборостроительного конструкторского бюро. Об этом сообщается на сайте организации.

Кроме того, санкции были введены против заместителя премьер-министра Татарстана Лейлы Фазлеевой и главы Минмолодежи региона Рината Садыкова. В ЕС посчитали, что оба они «способствуют незаконной депортации украинских детей». В частности, отмечается, что они принимают участие т «в планировании, составлении бюджета и надзоре за работой лагерей в Татарстане», где есть в том числе дети с территории Украины.

В связи с этим в Евросоюзе заявили, что господа Садыков и Фазлеева «несут ответственность за поддержку и осуществление действий и политики», подрывающие территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины и угрожающие им.

"Ъ-Казань"