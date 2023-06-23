Для строительства дороги на Театральном спуске в Ростове потребуется около девяти месяцев

Срок строительства новой дороги на Театральном спуске в Ростове составит восемь с половиной месяцев, сообщает «РБК Ростов» со ссылкой на ответ администрации города. Однако, когда начнется реализация проекта, власти города не уточнили.

Администрация Ростова продолжает выкуп участков для реализации проекта.

«Параметры проектной документации не изменились и соответствуют полученному положительному заключению экспертизы. Корректировка проекта не предусмотрена. Финансирование будет осуществлено за счет бюджетных средств», — цитирует «РБК Ростов» ответ администрации Ростова.

Как сообщал ранее «Ъ-Юг», в 2021 году в донской столице подготовили проект строительства дороги в границах Театрального спуска. Дорога должна быть построена в границах ул. Орловской, пер. Чувашского и пер. Краснофлотского. В августе 2022 года Алексей Логвиненко подписал постановление об изъятии земельных участков и недвижимости для строительства дороги.

Летом 2017 года в районе, где в будущем было решено проложить дорогу, произошел крупный пожар, охвативший площадь 33 тыс. кв. м. Было уничтожено около 130 домов. После происшествия гордума внесла в генеральный план Ростова изменения, по которым территорию Театрального спуска определили как зону общественно-культурного назначения, где запрещено жилищное строительство.

Анастасия Назарова