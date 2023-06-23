55-му вертолетному Севастопольскому ордена Кутузова полку присвоили наименование «гвардейский»

55-му отдельному вертолетному Севастопольскому ордена Кутузова полку присвоили звание «гвардейский». Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

«Присвоение вертолетному полку наименование "гвардейский" — это высокая оценка результатов деятельности по защите Отечества и национальных интересов, признание самоотверженности, мужественности. <…> Сегодня военнослужащие вертолетного полка — это специалисты высокого уровня, готовые с честью выполнить боевые задачи СВО»,— отметил Полномочный представитель Президента РФ в ЮФО Владимир Устинов.

Также прошла церемония вручения георгиевской знаменной ленты 77-й гвардейской зенитной ракетной бригаде. Владимир Устинов отметил, что это одно из самых молодых соединений, удостоенных гвардейского звания.

Указ о присвоении вертолетному полку почетного наименования «гвардейский» подписал президент РФ Владимир Путин 9 мая 2023 года. По данным сайта Минобороны РФ, личный состав полка участвовал в выполнении боевых задач в Афганистане, Абхазии, Грузии, Таджикистане и Чечне.

Татьяна Ручкина

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