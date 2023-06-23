Уфа на первом месте в ПФО по величине предлагаемых зарплат

По данным за первое полугодие текущего года, Уфа стала лидером в рейтинге городов в Приволжском федеральном округе с самыми высокими предлагаемыми зарплатами — средняя предлагаемая зарплата здесь составила 81,13 тыс. руб., сообщает пресс-служба hh.ru Урал. С начала года в Уфе открыто больше 82 тыс. вакансий — 8,9% от всех предложений о работе в ПФО. На втором месте в рейтинге находится Сибай (средняя предлагаемая зарплата — 74,84 тыс. руб., открыто 1,15 тыс. вакансий, 0,1% от всех вакансий за полгода в ПФО), на втором — Благовещенск (73,35 тыс. руб., 1,23 тыс. вакансий, 0,1% от всех вакансий), на четвертом — Октябрьский (73,06 тыс. руб., 3,29 тыс. вакансий, 0,4% от общего числа).

В рейтинг вошли 63 населенных пункта ПФО, в которых за последние шесть месяцев было открыто не менее тысячи вакансий на hh.ru. Всего в рейтинг попали 11 населенных пунктов Башкирии.

В целом по ПФО средняя предлагаемая зарплата составляет 50 тыс. руб. За первые шесть месяцев года в округе открыто около 926 тыс. предложений о работе.

Майя Иванова

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