Из Уфы на боевое слаживание проводили штурмовую, снайперскую и разведывательную роты

С Советской площади Уфы на боевое слаживание проводили добровольцев штурмовой, снайперской и разведывательной роты, сообщили в Telegram-канале «Башкирский батальон». По информации канала, роты будут носить имена уроженцев республики — штурмовика Гази Загитова, партизанского командира Вафы Ахмадуллина и снайпера Ахата Ахметьянова. «Формирование основных подразделений нашего добровольческого полка завершилось»,— говорится в сообщении.

Ранее в Башкирии были сформированы и отправлены в зону СВО четыре добровольческих батальона: имени Минигали Шаймуратова, Александра Доставалова, Салавата Юлаева, Сергея Зорина и башкирская зенитно-артиллерийская батарея имени Шарифа Сулейманова. В начале марта сообщалось о начале организации трех новых батальонов: «Северные амуры», «Ватан» и имени Даяна Мурзина. В мае стало известно, что на боевое слаживание отправятся батальон имени Тагира Кусимова и артиллерийский дивизион имени Мугина Нагаева. На боевое слаживание также проводили вначале этого месяца артиллерийскую батарею имени Алексея Сухорукова, медицинскую роту имени Ахмета Давлетова и управленческую команду, которая будет руководить полком «Башкортостан».

Венера Хисамова

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