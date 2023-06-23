Мобилизованный нижегородец получил шесть лет общего режима за три самоволки

Нижегородец Никитина Учуватов, мобилизованный в 2022 году, осужден на шесть лет общего режима за самовольное оставление части, сообщает пресс-служба областного гарнизонного суда.

По данным суда, 25 декабря 2022 года военнослужащий самовольно и без уважительных причин покинул часть. Он был задержан 8 января 2023 года группой розыска военной комендатуры и доставлен к месту службы. В конце февраля он вновь покинул часть, военный комендант задержал его через неделю. Третий побег молодой человек совершил 10 марта. Группа розыска смогла вновь задержать его 14 апреля.

Мобилизованному было предъявлено три обвинения по ст. 337 УК РФ (Самовольное оставление части или места службы). По первому обвинению суд назначил наказание в виде лишения свободы на один год, по второму – на два года, по третьему – на пять лет. При сложении трех наказаний в одно часть срока была сокращена.

Андрей Репин