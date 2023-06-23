В Петербурге выпустят лимитированную серию «Подорожников» с «Алыми парусами»

Петербургский метрополитен запустил новую серию лимитированных «Подорожников», приуроченных к проведению праздника выпускников «Алые паруса». Они поступят в кассы в субботу, 24 июня, сообщили 23 июня в пресс-службе Смольного.

Речь идет об одном из дизайнов серии, посвященной 320-летию Петербурга. В этот раз иллюстрация на проездных картах приурочена к 55-летию «Алых парусов», который пройдет в городе 24 июня.

На этот раз метрополитен выпустил только карты. Всего в продажу поступит 50 тыс. штук. Приобрести «Подорожник» можно будет с 24 июня во всех кассах метрополитена и в точках продаж проездных билетов ГКУ «Организатор перевозок».

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