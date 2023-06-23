Нижегородская область готовит субсидии производителям минералки

Правительство Нижегородской области опубликовало для обсуждений проект поправок в региональный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства», корректирующий юридические противоречия, препятствующие господдержке производителям минеральной воды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Из пояснительной записки следует, что этот бизнес вправе получать бюджетную помощь, однако этому мешает норма законодательства. Согласно ей малый и средний бизнес, выпускающий подакцизные товары или добывающий полезные ископаемые, не вправе пользоваться мерами господдержки.

Поправками предлагается исключить ограничения из областного закона, поскольку вода не относится к общераспространенным полезным ископаемым, а отсутствие господдержки тормозит развитие предпринимательства в сфере производства минералки, сказано в документе.

Владимир Зубарев