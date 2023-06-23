В Перми возбудили уголовное дело по факту разрушения памятника истории - бывшей поликлиники на улице Лебедева

ГУ МВД по Пермскому краю возбудило уголовное дело по факту нарушений требований сохранения или использования объектов культурного наследия, допущенных при содержании здания бывшей поликлиники в Мотовилихинском районе Перми. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Ранее прокуратура установила, что собственник здания – памятника истории регионального значения «Поликлиника», расположенного на ул. Лебедева, 11 не принимал мер к поддержанию объекта в нормативном состоянии, что привело к разрушению здания и повлекло за собой невосполнимую утрату его восстановления в настоящее время.

Материалы прокурорской проверки были направлены в правоохранительные органы для дачи уголовно-правовой оценки бездействия ответственных лиц. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ст. 243.1 УК РФ (Нарушение требований сохранения или использования объектов культурного наследия). Прокуратура контролирует ход расследования данного уголовного дела.