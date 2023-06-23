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Коммерсантъ FM
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На выборах в Гватемале ожидаются протесты и рекордно низкая явка

В ближайшие выходные в Гватемале пройдут выборы, на которых граждане будут избирать президента, вице-президента и членов Конгресса. Однако, по данным социологических исследований, самая большая доля опрошенных — 44,9% — не готова голосовать ни за одного из кандидатов, несмотря на то что их в списках более десяти. На выборах 2019 года нынешний президент Алехандро Джамматтеи, ранее занимавший пост генерального директора пенитенциарной системы страны, победил, набрав чуть менее 2 млн голосов, что составляет 11% от общего населения страны.

В нынешних выборах действующий президент участия не принимает. Также в них не принимают участия три наиболее популярных оппозиционных кандидата: предприниматель Карлос Пинеда, представительница коренного населения Тельма Кабрера и политик Роберто Арзу. Их сняли с выборов за различные процедурные нарушения при подаче документов и публикации информации о себе. После этого лидерами опросов — по крайней мере среди тех, кто собирается пойти на выборы и не портить бюллетень, как призывает оппозиция, стали кандидаты, близкие к нынешней власти: бывшая первая леди Сандра Торрес (21,3%), бывший высокопоставленный дипломат и депутат Конгресса Эдмон Мулет (13,4%) и дочь бывшего диктатора страны Хосе Эфраина Риоса Монтта — Сури Риос (9,1%).

Череда коррупционных скандалов, притеснение независимых СМИ и снятие оппозиционных кандидатов серьезно подорвали доверие гватемальцев к выборам. По данным опросов, всего 17% жителей доверяют избирательной системе страны. «Проблема в Гватемале заключается в том, что у нас нет верховенства закона»,— полагает местный политолог Карлос Альварадо, ожидающий рекордно низкой явки на выборах. Некоторые СМИ не исключают протестов — в феврале тысячи граждан уже вышли на демонстрации против снятия с выборов Тельмы Кабреры.

Евгений Хвостик

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