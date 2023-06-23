Экс-председатель совета директоров завода имени Дзержинского поучил условный срок за хищение земли на 788 млн рублей

Ленинский райсуд Перми вынес приговор в отношении пермского бизнесмена Артура Васильева. Он был признан виновным в мошенничестве на сумму более 788,1 млн руб. в отношении имущества ГК «РИАЛ» депутата заксобрания Юрия Борисовца и приговорен к шести годам лишения свободы условно и штрафу 500 тыс. руб.

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Суд согласился с версией следствия, что 2012 году по инициативе руководства ГК на господина Васильева номинально были оформлены земли бывшего конезавода №9, которые «РИАЛ» выкупил на торгах. В итоге Артур Васильев сначала формально продал их другому сотруднику группы компаний, а в 2019 году, желая завладеть имуществом, через суд «развернул» сделку. Сам Артур Васильев с обвинением не согласился, настаивая в ходе предварительного следствия, что он и господин Борисовец были равноправными партнерами. По утверждению господина Васильева, участки он выкупил за собственные средства и является их законным владельцем.

Гособвинение предлагало приговорить Артура Васильева к шести годам лишения свободы и штрафу в размере 500 тыс. руб.