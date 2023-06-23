Нетрезвый житель Удмуртии попытался за одну ночь угнать мотоцикл и автомобиль

В столице Удмуртии двое местных жителей обратились в полицию с заявлением об угоне мотоцикла и автомобиля Fiat. Как сообщает пресс-служба МВД по республике, в первом случае угон был совершен в дачном потребительском кооперативе, а во втором — с улицы Изумрудной в Ижевске.

Сотрудники полиции по подозрению в преступлении задержали 49-летнего ранее судимого жителя мкр. Совхоз Медведево. Установлено, что нетрезвый мужчина увидел на участке мотоцикл «Като» с ключами зажигания в замочной скважине, после чего откатил его подальше и попытался завести. Однако установленное противокражное устройство сделать этого не позволило. Тогда угонщик бросил мотоцикл в кустах.

В дальнейшем мужчина увидел автомобиль Fiat, ключи от которого находились в салоне. Этот транспорт удалось завести. На автомобиле похититель уехал к своему другу.

В настоящее время оба транспортных средства вернули владельцам. Полиция возбудила уголовные дела по ч. 1 ст.166 УК РФ («Угон»). В отношении подозреваемого избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.