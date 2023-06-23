Евросоюз ввел санкции против глав Кубани и Адыгеи

Европейский союз (ЕС) внес в санкционные списки губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева и главу Адыгеи Мурата Кумпилова. Об этом говорится в официальном журнале ЕС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

Санкции введены также в отношении губернатора Воронежской области Александра Гусева и глав Ставропольского края Владимира Владимирова, Магаданской области Сергея Носова и Камчатского края Владимира Солодова.

Всего Евросоюз включил в списки 71 россиянина и 33 российские компании. Среди них омбудсмен ДНР Дарья Морозова, Игорь и Артем Чайка (предприниматели, сыновья генпрокурора России Юрия Чайки), военкоры Семен Пегов и Евгений Поддубный, а также замминистра обороны Татьяна Шевцова и участники рабочей группы по СВО, которые ранее не были включены в санкционные списки. Кроме того, в них внесли «ЧВК "Вагнер Центр"», телеканал «Звезда», группу компаний по кибербезопасности Positive Technologies, а также Международный расчетный банк и Центр международных расчетов.

Татьяна Ручкина

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