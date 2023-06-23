В Ярославле директора турфирмы подозревают в мошенничестве

В Ярославле возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ст. 159 УК РФ) в отношении директора туристической компании, подозреваемого в хищении денег клиента из Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как установила прокуратура в ходе проверки, в феврале 2023 года москвичка заключила с ярославской турфирмой договор о покупке путевки в Турцию и перевела на счет организации 60 тыс. руб. Однако директор не стал оплачивать путевку и не вернул средства клиентке. Тогда женщина обратилась в прокуратуру. Результаты проверки правоохранители передали в МВД.

«По итогам их рассмотрения районным отделом полиции в отношении директора турфирмы возбуждено уголовное дело по статье мошенничество, совершенное с использованием служебного положения»,— сообщили в прокуратуре.

Алла Чижова