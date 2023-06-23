«МегаФон» стал партнером правительства Камчатского края в области обеспечения экологической безопасности морской среды. Оператор поможет внедрить технологии мониторинга для сохранения и восстановления морской экосистемы, а также предотвращения возможных природных и техногенных катастроф. Систему оснастят оптимальным количеством постов мониторинга, устройствами связи и автономным энергоснабжением. Соглашение предусматривает также развитие беспроводных и подводных волоконно-оптических линий связи в регионе для экологического мониторинга тихоокеанского побережья.

Шесть российских крупнейших банков подняли проценты по вкладам в юанях от месяца до трех лет, пишут «Известия». В том числе Сбербанк, Альфа-банк и ВТБ. В Центробанке пояснили изданию, что с середины апреля по середину мая в российских банках был дефицит ликвидности юаня на фоне повышенного спроса на эту валюту. Сейчас ситуация на рынке стабильна.

Собрание акционеров «Башнефти» одобрило решение о выплате дивидендов по итогам 2022 года в 199,89 руб. на обыкновенную и привилегированную акции. На выплату дивидендов направят 35,5 млрд руб.