Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Корпоративные новости на “Ъ FM”

«МегаФон» стал партнером правительства Камчатского края в области обеспечения экологической безопасности морской среды. Оператор поможет внедрить технологии мониторинга для сохранения и восстановления морской экосистемы, а также предотвращения возможных природных и техногенных катастроф. Систему оснастят оптимальным количеством постов мониторинга, устройствами связи и автономным энергоснабжением. Соглашение предусматривает также развитие беспроводных и подводных волоконно-оптических линий связи в регионе для экологического мониторинга тихоокеанского побережья.

Шесть российских крупнейших банков подняли проценты по вкладам в юанях от месяца до трех лет, пишут «Известия». В том числе Сбербанк, Альфа-банк и ВТБ. В Центробанке пояснили изданию, что с середины апреля по середину мая в российских банках был дефицит ликвидности юаня на фоне повышенного спроса на эту валюту. Сейчас ситуация на рынке стабильна.

Собрание акционеров «Башнефти» одобрило решение о выплате дивидендов по итогам 2022 года в 199,89 руб. на обыкновенную и привилегированную акции. На выплату дивидендов направят 35,5 млрд руб.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...