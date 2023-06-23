Господдержка весенне-полевых работ в Башкирии составила 3,2 млрд рублей

Сельхозпроизводителям Башкирии в период весенних полевых работ перечислили 3,2 млрд руб. господдержки, сообщил министр сельского хозяйства региона Ильшат Фазрахманов на заседании Курултая республики 22 июня. Около 1,9 млрд руб. выделил региональный бюджет, остальное — федеральный.

Он отметил, что во время посевной компании необходимо закупить семена, удобрения, горюче-смазочные материалы и запасные части к технике. По его словам, сегодня «практически полностью освоены средства, выделенные на субсидирование приобретения техники, минеральных удобрений, на посевную площадь и компенсацию низкой стоимости зерна».

Общая посевная площадь под урожай в текущем году в Башкирии составила около 2,9 млн га. Более 60% составили посевы зерновых и зернобобовых культур. Значительно увеличены площади посева однолетних кормовых трав и сахарной свеклы.

Площадь поражения заморозками в конце мая - в начале июня составила около 120 тыс. га в 31 районе республики. Из них гибель культур зафиксирована на 92 тыс. га.

Майя Иванова

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