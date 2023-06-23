В Миассе выступит «Любэ» на концерте, посвященном 250-летию города

Группа «Любэ» вступит в Миассе на праздничном концерте, посвященном грядущему юбилею города и выпуску первого уральского грузовика. Афиша мероприятия опубликована на сайте дворца культуры автомобилестроителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Мероприятие пройдет вечером 8 июля на площади перед администрацией города. Сначала запланированы выступления творческих коллективов Миасса и ДК «Урал». В 20:10 должно начаться выступление «Любэ», которое продлится 1,5 часа. В 22:55 на пощади устроят праздничный салют.

8 июля исполняется 79 лет со дня выпуска первого грузовика в Миассе «ЗиС-5В». День города отмечается 18 ноября.

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