В Тольятти близится к завершению ремонт дороги на участке ул. Революционной

В Тольятти завершена укладка верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на участке ул. Революционной от Ленинского проспекта до Приморского бульвара, сообщили в региональном правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Протяженность участка составляет 1,37 км. Ремонт ведется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

«Помимо укладки нового асфальтобетонного покрытия проводится замена бортового камня и пешеходного ограждения. Также подняты дождеприемные колодцы. После завершения работ по благоустройству на проезжей части будет нанесена разметка термопластиком»,— цитируются слова руководителя проекта по ремонту городских улиц Тольятти АО «Балтийская строительная компания – СПб» Михаила Михалина.

Всего в этом году в рамках нацпроекта в Тольятти отремонтируют 7 участков дорог, в том числе улицы Жилина, Макарова, Жукова, Цеховую и Новозаводскую.