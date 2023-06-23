Мошенническая активность выросла в 1,6 раза

По данным ВТБ, в январе - мае этого года специалистам банка удалось спасти от мошеннических действий более 7,4 млрд рублей розничных клиентов. Средний размер суммы спасенных средств на одного клиента составил 400 тыс. рублей.В общей сложности было совершено более 3,2 млн мошеннических атак — в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В мае на розничных клиентов банка было совершено 600 тысяч атак. При это пик активности злоумышленников в 2023 году пришелся на март, когда было зафиксировано свыше 760 тысяч попыток обмана. По данным ВТБ, с апреля наблюдается тренд на сокращение числа мошеннических атак, а также объема похищенных средств и пострадавших клиентов.

Наиболее распространенными схемами мошенничества по-прежнему остаются социальная инженерия, доля которой составляет 90%, и фишинг. С января по апрель злоумышленники чаще звонили клиентам ВТБ именно через мессенджеры. Уже в мае ситуация изменилась, попытки мошенников обмануть клиентов с помощью обычной телефонной связи существенно выросли — в 1,5 раза по сравнению с апрелем, их доля превысила 53% в общем объеме атак, при этом доля мессенджеров, соответственно, снизилась.

В части фишинга с начала этого года ВТБ выявил и заблокировал почти 5 тыс. различных фишинговых и мошеннических ресурсов, аккаунтов в социальных сетях и сайтов, «мимикрирующих» под бренд банка. Это на треть больше, чем в прошлом году.

Сегодня злоумышленники используют разные схемы для получения денег: вынуждают оформлять кредит, а затем переводить эти средства на неизвестные счета. В качестве объяснений могут использоваться надуманные поводы. Мошенник может представиться сотрудником правоохранительных органов, пытаться перевести на сотрудника банка или Банка России, сообщает о якобы оформленной в банке доверенности или о вступлении в силу запрета на разглашение сведений о разговоре третьим лицам, просят самостоятельно оформить кредит или закрыть вклад, чтобы якобы избежать хищения средств.

Важно помнить, что правила безопасности смогут уберечь средства и избежать неприятных инцидентов с мошенниками: не доверяйте неизвестным, вчитывайтесь в СМС от банка и не устанавливайте на персональные устройства неизвестные программы по просьбе третьих лиц. Проверить точную информацию о продуктах и условиях обслуживаниях банка можно, позвонив по официальному номеру, на сайте финансового учреждения или в его отделениях