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обновлено 14:19

Жителя Удмуртии будут судить за реабилитацию нацизма среди заключенных

В Удмуртии перед судом предстанет 49-летний ранее судимый мужчина, которого обвиняют в реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ). Как сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике, рассмотрением дела займется Верховный суд региона.

В частности, по данным следствия, в январе мужчина отбывал наказание в местах лишения свободы. При этом в присутствии других осужденных он распространял ложные сведения о деятельности СССР в годы Великой Отечественной войны, а также отрицал установленные приговором Нюрнбергского трибунала факты.

Свою вину мужчина признал. Ему грозит до трех лет лишения свободы.

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