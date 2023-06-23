Верховный суд отказал краснодарской академии психголубетерапии «Лечебный голубь» в земельном споре

Верховный суд РФ отказал Краснодарской краевой «Академии психголубетерапии — Лечебный голубь» в удовлетворении иска о признании отсутствующим права собственности ООО «Фортуна» на земельный участок в станице Ленинградская. Определение суда опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

«При разрешении спора судами приняты во внимание результаты судебной экспертизы, признанной допустимым доказательством по делу, не оспоренной заявителями в установленном порядке»,— говорится в определении ВС РФ.

Как следует из материалов дела, Краснодарская краевая «Академия Психголубетерапии — Лечебный голубь», а также совладелец академии Валентин Гладенко обратились в суд с заявлением о признании отсутствующим права собственности ООО «Фортуна» на земельный участок по улице Крестьянская. Площадь спорной территории составляет 10,2 тыс. кв. м. В суде установлено, что в 2001 году земельный участок под центральный рынок был предоставлен МУП «Рынок» на срок 49 лет.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ККОО «Академия психоголубетерапии» организовано в 2012 году в станице Ленинградская. Компания занимается деятельностью прочих общественных организаций и некоммерческих организаций, кроме религиозных и политических организаций. Руководитель — Людмила Заева.

В порядке приватизации в 2012 году общество приобрело в собственность пять участков на территории центрального рынка как имущественный комплекс. В 2003 году для строительства магазина Валентин Гладенко получил на рынке землю площадью в 60 кв. м. ККОО «Академия психоголубетерапии» на праве собственности принадлежат земельный участок площадью 60 кв. м, а также нежилое здание площадью 50 кв. м.

Смежные участки на рынке были также предоставлены десяти предпринимателям для строительства магазинов.

Истец посчитал, что формирование участков осуществлено с нарушением действующих правил, так как их границы проходят по земельным участкам «Академии психоголубетерапии».

Суд пришел к выводу о том, что установленный законом процессуальный срок для оспаривания ненормативных правовых актов истек. Кроме того, истцы факт нарушения их прав не обосновали, соответствующих доказательств в дело не представили.

«С учетом пропуска процессуального срока на обжалование указанных решений, а также отсутствия заинтересованности в их обжаловании, суд отказывает в удовлетворении указанных требований»,— говорится в решении арбитражного суда края.

Тат Гаспарян

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