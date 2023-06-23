Свердловский продавец туристического инвентаря выплатит штраф за копирование товара конкурента

В Свердловской области продавец инвентаря для активного отдыха и туризма выплатит штраф за копирование товаров конкурента. Об этом «Ъ-Урал» сообщили в пресс-службе регионального управления федеральной антимонопольной службы (ФАС).

По данным ФАС, «АО-Маркетплейс» полностью воспроизвело внешний вид туристических раскладушек, производимых заявителем «Медведь Екатеринбург». Также «АО-Маркетплейс» продавал эти товары в интернет-магазине с этикетками конкурента.

«Нарушения выразились в использовании на этикетках обозначения — "Медведь Екатеринбург", сходного до степени смешения с фирменным наименованием заявителя, и копировании внешнего вида товара»,— сказано в сообщении. По данным ФАС, покупатель может ошибочно полагать, что пользуется оригинальным товаром и «ассоциировать его качество с товаром заявителя».

За нарушения «АО-Маркетплейс» выплатит административный штраф по ч. 1 и ч. 2 ст. 14.33 КоАП РФ. Согласно ч. 1 указанной статьи, сумма штрафа составит от 100 до 500 тыс. руб., а по ч. 2 — часть суммы от оборота товара, который определяется в зависимости от размера выручки. Как отметили «Ъ-Урал» представители ФАС, сумма штрафа еще не определена, так как делопроизводство не окончено.

Полина Хабарова

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