Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, как отличаются требования к недвижимости от региона к региону, в частности, о том, что важно для покупателей в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Тюмени.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Подбирая новое жилье, потенциальные покупатели все чаще интересуются планировочными решениями, видовыми характеристиками, а также технологиями. Перечень включает в себя, как правило, несколько типовых вопросов. Но в разных регионах страны и сегментах недвижимости есть свои особенности, выяснили эксперты компании «Страна Девелопмент», проведя опрос в четырех субъектах.

Так, в Москве и Екатеринбурге важнейшим фактором респонденты называют впечатляющий вид из окна, в Санкт-Петербурге — высоту потолков, в Тюмени — большую площадь квартиры. Одним из главных критериев выбора новостройки во всех городах является локация. При этом жителям «региональных» центров — Тюмени и Екатеринбурга — важнее перспективы ее развития и инвестиционный потенциал, а «столичным» — транспортная доступность.

При выборе ЖК покупатели в Екатеринбурге и Тюмени обращают внимание на закрытые дворы и благоустройство. В Москве и Санкт-Петербурге эти характеристики и преимущества тоже, конечно, влияют на решение, но важна и архитектурная концепция. И во всех регионах значительную роль играют приватность и безопасность.

При этом одной из главных причин для переезда в новую квартиру треть опрошенных назвали желание повысить класс жилья. Также среди ключевых причин, к примеру, в Тюмени, переезд из области в региональный центр. Так ответила четверть респондентов.

В Екатеринбурге и Санкт-Петербурге выявлена потребность в большей площади или большем количестве комнат. Такие ответы дали 38% и 40% участников опроса соответственно. А в столице чуть меньше четверти респондентов в качестве одной из ключевых причин решения о покупке жилой недвижимости назвали необходимость в жилых метрах для детей или родителей.