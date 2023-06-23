Президента СПП Челябинской области и его заместителей выберут в сентябре

Союз промышленников и предпринимателей Челябинской области 22 сентября проведет в областном центре общее собрание общественной организации и конференцию ассоциации работодателей СПП. Повестку мероприятия утвердили сегодня на заседании правления объединения.

На общем собрании подведут итоги работы общественной организации и ассоциации работодателей за четыре года. Также членам СПП предстоит внести дополнения и изменения в уставы организаций. Кроме того, в повестке выборы президента, вице-президентов и состава правления обеих структур, сообщил исполнительный директор СПП Александр Гончаров.

ЧРОО «Союз промышленников и предпринимателей Челябинской области с 1997 года возглавляет Виктор Рашников. Он же является президентом ассоциации работодателей СПП.

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