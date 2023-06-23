В Кировграде открыли мемориальную доску последнему председателю Верховного Суда СССР

В Кировграде установили мемориальную плиту с именем последнего председателя Верховного Суда СССР и бывшего председателя Свердловского областного суда Евгения Смоленцева, сообщила пресс-служба облсуда. Евгений Смоленцев был учеником кировградской средней школы №1, на которой и разместили табличку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Кировграде установили мемориальную плиту с именем последнего председателя Верховного Суда СССР и бывшего председателя Свердловского областного суда Евгения Смоленцева

Фото: Пресс-служба Свердловского областного суда В Кировграде установили мемориальную плиту с именем последнего председателя Верховного Суда СССР и бывшего председателя Свердловского областного суда Евгения Смоленцева

Фото: Пресс-служба Свердловского областного суда

Открытие приурочено к 100-летию со дня его рождения, которое отмечали в марте. Увековечить его память предложили Свердловский областной суд, Уральский государственный юридический университет имени Яковлева, Ассоциация юристов Свердловской области.

Евгений Смоленцев родился в Кировграде. Сначала работал в суде Ленинского района Свердловска, а затем, с 1953 года, в Свердловском областном суде, который в 1966 году возглавил. С 1987 по 1992 год был председателем Верховного Суда СССР. Свердловское региональное отделение организации «Российское объединение судей» присуждает награду его имени «За высокий профессионализм в сфере судебного администрирования».

Анна Капустина