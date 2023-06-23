В Ростове концерты на крыше ТЦ «Астор» отменены на время проведения СВО

С просьбой об отмене концертов на крыше торгового центра «Астор» к организаторам обратилась администрация Ростова. Письмо администрации опубликовано в Telegram-канале Rostov Roof Live.

«В условиях участившихся применений незаконными вооруженными формированиями Украины ударных беспилотных летательных аппаратов по объектам инфраструктуры Российской Федерации, проведение мероприятий на открытой концертной площадке ТЦ «Астор», по адресу пр-кт Буденновский 49/97, создает угрозу жизни и здоровью нескольких тысяч зрителей, а также жителей города Ростова-на-Дону»,— сообщается в письме, подписанном главой администрации Ростова Алексеем Логвиненко.

Также отмечается, что использование аппаратуры мешает работе средств связи и радиоэлектронной борьбы. В связи с этим, организаторов попросили прервать проведение массовых мероприятий на указанной площадке.

Анастасия Назарова