Грозы и потепление ожидается в Удмуртии в эти выходные

В предстоящие выходные дни в Удмуртии температура воздуха начнет постепенно повышаться, однако останется ниже нормы. Ожидаются также кратковременные дожди, а в воскресенье могут пройти грозы, сообщает пресс-служба гидрометцентра региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Так, в ночь на 24 июня столбик термометра окажется на отметке в +5..+10°С, днем — +17..+22°С. В воскресенье, 25 июня, днем потеплеет до +16..+21°С.

В понедельник, 26 июня, характер погоды не изменится. Местами ожидаются кратковременные дожди, а температура воздуха ночью окажется в пределах +6..+11°С, днем — +16..+21°С. К середине недели потеплеет до +20..+25°С.