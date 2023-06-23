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Улицу Рождественскую перекроют для транспорта с 24 по 25 июня

Движение автомобилей по улице Рождественской запретят с 00:01 субботы, 24 июня до 5:00 воскресенья, 25 июня из-за гастрономического фестиваля. Об этом сообщили в мэрии.

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Перекрыты будут участки от площади Маркина до улицы Широков и от площади Маркина до площади Благовещенской. Движение трамвая №11 также будет приостановлено.

Фестиваль «Гастрономическая Рождественская» проводится второй год, в этом сезоне — с 3 июня до 27 августа. Каждую субботу улицу будут делать пешеходной, чтобы бары и рестораны могли вынести столики на перекрытую проезжую часть.

Анастасия Еремина

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