В Челябинской области формируют пул инвесторов для включения в заявку на создание ОЭЗ

Экономический блок правительства Челябинской области ищет площадку для создания в регионе особой экономической зоны и формирует пул инвесторов для включения в заявку. Об этом рассказал на заседании правления Союза промышленников и предпринимателей заместитель губернатора Иван Куцевляк.

«О том, какие преференции дает этот режим, думаю, рассказывать не нужно, поэтому, если у кого-то есть идеи по высокотехнологичным проектам, которые хочется запустить, и которые в обычных условиях либо долго окупаются, либо “не летают”, давайте их максимально динамично обсуждать, - сказал замглавы региона. – Именно в этом состоит ключевая идея создания особой экономической зоны – сформировать новую точку роста для развития промышленности».

Поручение создать в Челябинской области ОЭЗ для более активного привлечения на Южный Урал инвесторов дал экономическому блоку регионального правительства губернатор Алексей Текслер, выступая с обращением к законодательному собранию в мае.

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