Жительница Удмуртии предстанет перед судом за оформление недействующих полисов ОСАГО

В Удмуртии перед судом предстанет 53-летняя сотрудница страховой организации, которую обвиняют в 36 эпизодах мошенничества (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

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В частности, по данным суда, 36 человек обратились к женщине за оформлением полисов ОСАГО. Однако обвиняемая выдала им недействующие документы, а полученные средства потратила на личные нужды. Общий ущерб составил 170 тыс. руб.

Свою вину женщина признала, а также возместила ущерб. Уголовное дело, по которому ей грозит до шести лет лишения свободы, направлено в суд.