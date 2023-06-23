В Воронеже водитель грузовика насмерть сбил 85-летнюю женщину

85-летнюю женщину сбил водитель грузовика Shacman в Воронеже. Об этом сообщили в главном управлении МВД по Воронежской области. Авария произошла в 18:45 четверга у дома №1 на улице Волгоградской. В результате ДТП пенсионерка получила травмы, от которых скончалась на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи.

По данным полиции, за прошедшие сутки в Воронежской области зарегистрировали 90 аварий: 66 из них произошли в Воронеже, 20 — в районах области, четыре — на федеральных трассах. В девяти инцидентах травмы получили восемь человек, один погиб (речь о сбитой пожилой женщине).

Алина Морозова

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