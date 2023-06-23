Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«ЭнергосбыТ Плюс» направил УК и ТСЖ в Пермском крае рекомендации по подготовке домов к зиме

Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» направил управляющим компаниям, ТСЖ и ЖСК Перми, Березников, Лысьвы, Краснокамска и Чайковского рекомендации по подготовке многоквартирных домов (МКД) к отопительному сезону 2023-2024 годов и советует жителям домов проконтролировать исполнение этих рекомендаций в их домах.

Рекомендации определены «Правилами оценки готовности к отопительному периоду», «Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок» и утверждены приказами Минэнерго РФ. Невыполнение УК и ТСЖ данных мероприятий поставит под вопрос надежное и качественно теплоснабжение жителей.

Для того, чтобы обеспечить жителей тепловым ресурсом предстоящей зимой, управляющая организация должна выполнить следующие действия:

— провести гидравлические испытания и промывку внутридомовых сетей в присутствии представителя Тепловой инспекции для выявления дефектов и повышения эффективности работы системы;
— провести установку в тепловых узлах дросселирующих устройств для регулировки уровня потребления отопления, избежания «перетопов» и переплат;
— осуществить герметизацию тепловых вводов для предотвращения попадания воды в подвалы при повреждениях и исключения затопления теплотрасс из подвальных помещений;
— провести восстановление тепловой изоляции на трубопроводах внутридомовых систем отопления и горячего водоснабжения для сокращения потерь тепловой энергии при ее транспортировке внутри дома;
— наладить работоспособность узлов коммерческого учета (при наличии технической возможности их установки).

«ЭнергосбыТ Плюс» рекомендует жителям проконтролировать исполнение УК/ТСЖ требований по подготовке домов. «В преддверии отопительного сезона каждый дом должен будет пройти проверку готовности к зиме специальной комиссией. В её составе — представители администрации, надзорных органов и ресурсоснабжающей организации. Но самое главное — правильная подготовка позволит дому пройти отопительный период без проблем. Грамотный подход и исправное оборудование сократят расход теплоносителя на 20-30%, а также снизят платежи за отопление», — подчеркивает заместитель директора Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» по техническим вопросам Александр Рипинчик.

АО «ЭнергосбыТ Плюс» – объединенная энергосбытовая компания Группы «Т Плюс», состоящая из 14 региональных филиалов на территории Российской Федерации. Клиентами компании являются более 7 млн физических лиц и более 180 тысяч юридических лиц.

«ЭнергосбыТ Плюс» имеет статус гарантирующего поставщика на территории Свердловской, Кировской, Ивановской, Оренбургской областей и Удмуртской Республики. Это означает обязанность обеспечения электроэнергией любого обратившегося к ней жителя или предприятия.

Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс»

Пермский филиал входит в состав АО «ЭнергосбыТ Плюс» и оказывает услуги по исполнению сбытовых функций и теплоснабжающих предприятий компании ПАО «Т Плюс» (Пермь, Краснокамск, Чайковский, Березники, Лысьва) по работе с потребителями и поставщиками тепловой энергии и горячей воды. Филиал ведет договорную работу и претензионную в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения, сбор денежных средств, проводит взыскание дебиторской и кредиторской задолженности, выполняет расчеты по определению количества энергоресурсов и формирование платежных документов, осуществляет функции тепловой инспекции, контроля коммерческого учета потребителей и организации мероприятий по подготовке к отопительному периоду. Для исполнения сбытовых функций по работе с физическими лицами на территории Пермского края филиал сотрудничает с ОАО «КРЦ-Прикамье», ПАО «Пермэнергосбыт», АО ВЦ «Инкомус».

Пермский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс»

Реклама

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...