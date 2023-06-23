«ЭнергосбыТ Плюс» направил УК и ТСЖ в Пермском крае рекомендации по подготовке домов к зиме

Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» направил управляющим компаниям, ТСЖ и ЖСК Перми, Березников, Лысьвы, Краснокамска и Чайковского рекомендации по подготовке многоквартирных домов (МКД) к отопительному сезону 2023-2024 годов и советует жителям домов проконтролировать исполнение этих рекомендаций в их домах.

Рекомендации определены «Правилами оценки готовности к отопительному периоду», «Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок» и утверждены приказами Минэнерго РФ. Невыполнение УК и ТСЖ данных мероприятий поставит под вопрос надежное и качественно теплоснабжение жителей.

Для того, чтобы обеспечить жителей тепловым ресурсом предстоящей зимой, управляющая организация должна выполнить следующие действия:

— провести гидравлические испытания и промывку внутридомовых сетей в присутствии представителя Тепловой инспекции для выявления дефектов и повышения эффективности работы системы;

— провести установку в тепловых узлах дросселирующих устройств для регулировки уровня потребления отопления, избежания «перетопов» и переплат;

— осуществить герметизацию тепловых вводов для предотвращения попадания воды в подвалы при повреждениях и исключения затопления теплотрасс из подвальных помещений;

— провести восстановление тепловой изоляции на трубопроводах внутридомовых систем отопления и горячего водоснабжения для сокращения потерь тепловой энергии при ее транспортировке внутри дома;

— наладить работоспособность узлов коммерческого учета (при наличии технической возможности их установки).

«ЭнергосбыТ Плюс» рекомендует жителям проконтролировать исполнение УК/ТСЖ требований по подготовке домов. «В преддверии отопительного сезона каждый дом должен будет пройти проверку готовности к зиме специальной комиссией. В её составе — представители администрации, надзорных органов и ресурсоснабжающей организации. Но самое главное — правильная подготовка позволит дому пройти отопительный период без проблем. Грамотный подход и исправное оборудование сократят расход теплоносителя на 20-30%, а также снизят платежи за отопление», — подчеркивает заместитель директора Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» по техническим вопросам Александр Рипинчик.

АО «ЭнергосбыТ Плюс» – объединенная энергосбытовая компания Группы «Т Плюс», состоящая из 14 региональных филиалов на территории Российской Федерации. Клиентами компании являются более 7 млн физических лиц и более 180 тысяч юридических лиц. «ЭнергосбыТ Плюс» имеет статус гарантирующего поставщика на территории Свердловской, Кировской, Ивановской, Оренбургской областей и Удмуртской Республики. Это означает обязанность обеспечения электроэнергией любого обратившегося к ней жителя или предприятия. Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» Пермский филиал входит в состав АО «ЭнергосбыТ Плюс» и оказывает услуги по исполнению сбытовых функций и теплоснабжающих предприятий компании ПАО «Т Плюс» (Пермь, Краснокамск, Чайковский, Березники, Лысьва) по работе с потребителями и поставщиками тепловой энергии и горячей воды. Филиал ведет договорную работу и претензионную в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения, сбор денежных средств, проводит взыскание дебиторской и кредиторской задолженности, выполняет расчеты по определению количества энергоресурсов и формирование платежных документов, осуществляет функции тепловой инспекции, контроля коммерческого учета потребителей и организации мероприятий по подготовке к отопительному периоду. Для исполнения сбытовых функций по работе с физическими лицами на территории Пермского края филиал сотрудничает с ОАО «КРЦ-Прикамье», ПАО «Пермэнергосбыт», АО ВЦ «Инкомус».

Пермский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс»