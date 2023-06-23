В Липецке один человек пострадал в ДТП с двумя электросамокатами

Авария с участием двух электросамокатов накануне произошла в Липецке на улице Гагарина, сообщило управление МВД по региону. В ДТП пострадал один из «водителей» самокатов, 27-летний мужчина. Ему потребовалась госпитализация. Второй участник скрылся с места ДТП, его личность устанавливает полиция.

С 1 марта 2023 года электросамокаты признали средством индивидуальной мобильности и внесли ограничения для них правила дорожного движения. Теперь на них можно ездить со скоростью не более 25 км/час.

Какие еще ограничения ввели для электросамокатчиков — в материале «Ъ»

Алина Морозова

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