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В центре Анапы оборудовали инклюзивный пляж

На Центральном пляже Анапы оборудовали зоны отдыха для людей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Фото: пресс-служба администрации Анапы

Фото: пресс-служба администрации Анапы

На пляжной территории установили навесы, оборудованные кабинки для переодевания, обеспечили пляж шезлонгами и специальной коляской для купания маломобильных граждан, которая находится в общем доступе. Зонты, деревянные настилы и теневые навесы, установленные на пляже ранее обновили.

«Зона для маломобильных граждан находится на Центральном пляже возле спасательного поста. Чтобы воспользоваться коляской для купания, нужно обратиться к спасателям»,— говорится в сообщении.

Часть средств на подготовку инклюзивной зоны отдыха в Анапе поступила в рамках программы «Туризм и индустрия гостеприимства»..

Анастасия Донскова

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