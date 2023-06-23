«Современные транспортные технологии» начали поставку «Газель NN» и «Соболь NN» с новым двигателем

Компания «Современные транспортные технологии» начала поставку коммерческих моделей «Газель NN» и «Соболь NN» с новым 2,5-литровым двигателем.

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Дизельный мотор семейства G 2.5 имеет мощность 150 л.с. и крутящий момент 330 Нм или 420 Нм в зависимости от модификации. Заявлено, что с новым двигателем снижены уровень шума и удельный расход топлива. Агрегат доступен для моделей «Соболь NN» и «Газель NN» с односкатной ошиновкой.

«Новый двигатель отличается улучшенными характеристиками, которые обеспечивают высокие показатели мощности, ресурса и динамики работы автомобиля в сочетании с доступностью технического обслуживания, что напрямую влияет на общую рентабельность бизнеса», — подчеркнул директор по продажам в ГК «Современные транспортные технологии» Максим Головнов.

Напомним, предсерийный образец нового «Соболь NN» был показан летом 2022 года на «Неделе российского ритейла».