В «Афимолле» открылся первый в мире бутик Peserico EASY

В ТЦ «Афимолл» на территории «Москва-Сити» открылся первый монобрендовый бутик итальянской марки Peserico EASY. Концепт бренда представляет собой версию Peserico, избавленную от всего «лишнего». Основной акцент в коллекциях сделан на базовый женский гардероб: однотонные платья, свободные рубашки, пиджаки, брюки и футболки. Оригинальный бренд Peserico существует с 1962 года и появился из мастерской по пошиву брюк. Ветка Peserico EASY появилась чуть позже — для большого города. За основу взяты лаконичный дизайн, спортивное наследие и минималистичные мотивы вещей. Бутик Peserico EASY в «Афимолле» стал первой офлайн-точкой бренда в мире и уже открыт для покупателей.

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