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В Сызрани лишившийся кистей рук штамповщик отсудил у предприятия 3 млн рублей

Сызранский городской суд Самарской области удовлетворил иск прокурора о взыскании с предприятия 3 млн руб. в пользу работника, получившего тяжелую травму. 

«Прокурорской проверкой установлено, что организация привлекла к строительно-монтажным работам сотрудника по профессии штамповщик при отсутствии у того опыта практической работы в соответствии с профессиональным стандартом»,— говорится в сообщении.

В декабре прошлого года 26-летний штамповщик во время работы лишился кистей обеих рук. Мужчина получил первую группу инвалидности. Как сообщали в декабре 2022 года местные СМИ, трагедия произошла на предприятии «Криста» ООО «Технопласт Легион» (по данным «СПАРК-Интерфакс», в Сызрани зарегистрировано только ООО «Технопласт»). Из-за отсутствия специальных щипцов мужчина полез под пресс руками, в это время пресс опустился. 

«После вступления судебного решения в законную силу прокуратура проконтролирует его исполнение»,— отметили в надзорном органе. 

Сабрина Самедова

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