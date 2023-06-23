Бастрыкин поручил проверить обстоятельства падения мальчика в яму с углями на базе отдыха в Сочи

Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести процессуальную проверку по факту травмирования восьмилетнего мальчика при падении в яму с углями на турбазе в Сочи. Об этом сообщила пресс-служба СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

По данным ведомства, ребенок отдыхал с родителями на базе «Междуречье» в Сочи. Как стало известно по сообщениям в социальных сетях, мальчику разрешили построить шалаш, для чего он отправился на поиски подходящих веток. Внезапно ребенок провалился в яму с непотушенными углями и получил ожоги. Мальчика доставили в больницу.

Ранее о проведении проверки обстоятельств произошедшего сообщила прокуратура Краснодарского края.

Анастасия Донскова

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram