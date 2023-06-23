Мэрия Нефтекамска возьмет кредит на 110 млн рублей

Администрация Нефтекамска на аукционе 3 июля выберет банк для открытия возобновляемой кредитной линии для покрытия дефицита бюджета и (или) погашения долговых обязательств Нефтекамска, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта определена в 9,38 млн руб. Его оплатит бюджет города.

Кредитная линия с лимитом 110 млн руб. открывается на год. Процентная ставка составляет 8,5 %. Дефицит бюджета города в 2023 году составляет 120 млн руб., сообщалось на сайте городского совета Нефтекамска.

Майя Иванова

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