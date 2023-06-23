В Туймазинском районе заведующая детсадом обвиняется в получении взяток

Туймазинский межрайонный следственный отдел возбудил три уголовных дела в отношении 50-летней заведующей детского сада в Туймазинском районе, сообщает пресс-служба СКР по Башкирии. Она обвиняется в получении взятки (чч. 1, 2 и 5 ст. 290 УК РФ).

С 2020 по 2023 год заведующая получала от подчиненных часть их зарплаты за общее покровительство, попустительство по службе, неприменение наказаний за нарушения дисциплины и дальнейшую беспрепятственную работу. Всего за это время она получила 500 тыс. руб.

Факты получения взяток выявили во время оперативно-розыскной деятельности сотрудники территориального подразделения Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Башкирии.

Майя Иванова

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