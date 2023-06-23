В Ярославской области отремонтированы первые 45 км региональных дорог

В Ярославской области проведены ремонтные работы на 10 дорожных объектах, отремонтировано 45 км региональных дорог. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дорога Ярославль-Любим

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Дорога Ярославль-Любим

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Ремонт шел по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», который в регионе осуществляет ярославское правительство. Как подчеркнул глава региона, работа ведется опережающими темпами.

«Опережающие темпы ремонта и своевременная подготовка документации позволяют быстрее делать дороги. Всего в этом сезоне в работе 69 дорожных объектов, 58 из них введем в 2023 году»,— рассказал Михаил Евраев.

Уже сданы по нацпроекту участки дорог Панино – Микляиха, Карачиха – Ширинье, Ярославль – Любим, Григорьевское – аэропорт Левцово. Ведется приемка отремонтированных частей трасс Кормилицино – Курба, Ростов – Иваново – Нижний Новгород.

Как сообщили в ярославском правительстве, особое внимание удалено магистрали на Любим, которая входит в опорную сеть автодорог. В 2022 году здесь отремонтировали участок в 6 км, в этом году досрочно завершили ремонт 3,2 км. За счет лимитов 2024 года сделают еще 12,5 км. «Таким образом, дорога от Ярославля до села Вятского будет полностью приведена в порядок»,— добавили в правительстве. Стратегически важным было сделать по нацпроекту и дорогу до Левцово, которая активно используется отдыхающими.

При ремонте дорог по поручению губернатора осуществлялся строгий контроль качества ремонта. Ход ремонта контролировали не только сотрудники дорожного департамента правительства области и специалисты технадзора, но и местные жители.

Андрей Иванов