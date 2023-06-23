В Ярославской области отремонтированы первые 45 км региональных дорог

В Ярославской области проведены ремонтные работы на 10 дорожных объектах, отремонтировано 45 км региональных дорог. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
Дорога Ярославль-Любим
Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области
Ремонт шел по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», который в регионе осуществляет ярославское правительство. Как подчеркнул глава региона, работа ведется опережающими темпами.
«Опережающие темпы ремонта и своевременная подготовка документации позволяют быстрее делать дороги. Всего в этом сезоне в работе 69 дорожных объектов, 58 из них введем в 2023 году»,— рассказал Михаил Евраев.
Уже сданы по нацпроекту участки дорог Панино – Микляиха, Карачиха – Ширинье, Ярославль – Любим, Григорьевское – аэропорт Левцово. Ведется приемка отремонтированных частей трасс Кормилицино – Курба, Ростов – Иваново – Нижний Новгород.
Как сообщили в ярославском правительстве, особое внимание удалено магистрали на Любим, которая входит в опорную сеть автодорог. В 2022 году здесь отремонтировали участок в 6 км, в этом году досрочно завершили ремонт 3,2 км. За счет лимитов 2024 года сделают еще 12,5 км. «Таким образом, дорога от Ярославля до села Вятского будет полностью приведена в порядок»,— добавили в правительстве. Стратегически важным было сделать по нацпроекту и дорогу до Левцово, которая активно используется отдыхающими.
При ремонте дорог по поручению губернатора осуществлялся строгий контроль качества ремонта. Ход ремонта контролировали не только сотрудники дорожного департамента правительства области и специалисты технадзора, но и местные жители.