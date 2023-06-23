«Россети Тюмень» направили порядка 3 млн рублей на повышение надежности электроснабжения крупного месторождения на Ямале

«Россети Тюмень» провели капитальный ремонт высоковольтной подстанции в Ямало-Ненецком автономном округе. На ремонт энергокомпания направила порядка 3 млн рублей.



Специалисты провели на подстанции 110 кВ «ЯГП-3» капитальный ремонт коммутационных устройств – двух разъединителей 110 кВ, предназначенных для отключения участка электрической сети на время техобслуживания энергооборудования. В ходе работ энергетики также заменили более километра кабеля, обновили все изношенные комплектующие и опорно-стержневую изоляцию.

Компания «Россети Тюмень» уделяет значительное внимание подготовке электросетевого комплекса ЯНАО к осенне-зимнему периоду. Работы позволили повысить надежность электроснабжения одного из крупнейших в мире нефтегазоконденсатных месторождений – Ямбургского. Начальные запасы открытого в 1969 году промысла оцениваются в 7,47 трлн кубометров газа.