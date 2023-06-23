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В Рыбинске при пожаре в жилом доме спасли 13 человек

В Рыбинске в ночь на 23 июня в доме с коммунальными квартирами произошел пожар, сотрудники МЧС спасли из квартир 13 человек. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ярославской области.

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

По данным МЧС, сообщение о возгорании квартиры на 2 этаже в доме на улице Желябова поступило в 1:12 ночи. По словам руководителя тушения пожара Артема Разумова, огонь быстро распространялся по кирпичному трехэтажному дому с деревянными перекрытиями из-за планировки коридорного типа. При этом жильцами дома были в основном пожилые люди, что осложняло спасение.

«На втором этаже было плотное задымление, звено газодымозащитной службы обнаружило на полу в коридоре второго этажа двух женщин, которые пытались спастись от пожара, но не смогли выйти на улицу самостоятельно»,— говорится в сообщении МЧС. Людей выносили и после вскрытия соседних комнат.

Жители с третьего этажа также не могли самостоятельно эвакуироваться из-за сильного задымления в подъезде: двоих спасли с помощью лестницы, семерых вывели, надев противогазы. Двум женщинам стало плохо и их передали медикам.

Пожар был потушен в 2:56. В результате возгорания уничтожена мебель в одной из комнат, дверь в комнату, закопчен общий коридор на площади 30 кв.м. На месте работали 18 спасателей и 5 единиц техники. Погибших при пожаре нет.

Алла Чижова

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