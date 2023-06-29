Жителям Башкирии повышают грамотность

Переход страны в условия рыночной экономики и открытие новых для россиян механизмов накопления капитала стали способом заработка для одних и головной болью для других. Значительная часть жителей России, не обладая финансовой грамотностью, сталкивается с различными сложностями в вопросах управления своими доходами. Зачастую этим пользуются мошенники, вынуждая доверчивых россиян переводить средства на якобы безопасные счета или вкладывать их в сомнительные сделки. Эксперты обсудили уровень заинтересованности жителей республики в повышении своей финансовой грамотности и рассказали о механизмах, помогающих им освоить правила игры на финансовом поле.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По данным экспертов, в Башкирии растет финансовая грамотность среди населения

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ По данным экспертов, в Башкирии растет финансовая грамотность среди населения

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным аналитического центра НАФИ, опросившего 1 тыс. человек, в 2022 году индекс финансовой грамотности жителей Башкирии составил 12,53 балла (из 21 возможных), что на 2,6% выше значения 2018 года. В целом, 64% жителей республики обладали средним или высоким уровнем финансовой грамотности. Из них среди взрослого населения высоким уровнем обладали 15%, средним 49%, а низким — 36%.

При этом, отметили в НАФИ, 36% опрошенных предпочитали планировать свою жизнь, а 46% заявили, что живут сегодняшним днем. На долгосрочные сбережения были ориентированы 27% респондентов, в то время как 52% заявили, что предпочитают тратить свои средства здесь и сейчас, а не откладывать их на будущее.

В прошлом году было заключено трехстороннее соглашение о взаимодействии и сотрудничестве министерства семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии, Нацбанка республики и Федерации профсоюзов региона в области повышения финансовой грамотности населения Башкирии. В начале года министр финансов республики Лира Игтисамова сообщала, что благодаря реализации соглашения в 60 образовательных мероприятиях приняли участие около 10,5 тыс. человек. К примеру, в 2021 году в регионе было проведено всего 20 мероприятий по финансовой грамотности, которые заинтересовали 1,3 тыс. участников.

В 2021 году ЦБ и Агентством стратегических инициатив был проведен четвертый Всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности. Тогда республика вошла в ТОП-5 регионов России по количеству участников — более 23,5 тыс. человек, из которых успешно сдали зачет и получили сертификаты 14,6 тыс. человек. В текущем году Башкирия вошла в первую пятерку регионов по числу подключений к онлайн-урокам по финграмотности. В весенней сессии, по данным Нацбанка региона, приняли участие 75% школ и 80% колледжей республики.

Эксперты полагают, что начинать обучение финансовой грамотности необходимо с детского сада. По словам руководителя Уфимского регионального методического центра по финансовой грамотности Елены Ковлясовой, работу по финансовой грамотности необходимо начинать с детского сада. «Мы проводим различного плана мероприятия для детей дошкольного возраста. Они проходят интересно и увлекательно. На одном из последних мероприятий по финансовой грамотности мы планировали собрать десять команд, а зарегистрировалось 18. Главное — доносить информацию в игровой форме»,— отметила госпожа Ковлясова. Эксперт отмечает необходимость говорить о финансовой грамотности не только в детсадах, но и в семьях. «Согласно Гражданскому кодексу РФ, дети с шести лет могут совершать мелкие сделки, например, купить мороженое по поручению родителей. С этого возраста можно выдавать первые карманные деньги. И тут необходимо вместе с ребенком проговаривать особенности использования им этих средств. Таким образом, формируется опыт пользования деньгами, и чем раньше он начнется — тем лучше,— полагает эксперт.— У нас очень много проектов для педагогов и школьников — чемпионаты, мозговые штурмы, конференции, конкурсы, в которых они с удовольствием принимают участие».

С 1 сентября 2022 года элементы финансовой грамотности введены в школьные предметы. Школьники изучают финансовое планирование, анализ доходов и расходов, учатся безопасному поведению в интернете при совершении финансовых операций, оценивают риски предпринимательской деятельности, самостоятельно составляют и заполняют простые документы — заявления, обращения, доверенности, в том числе в электронном виде. С 1 сентября 2023 года подобные уроки будут введены в 10–11 классах, пояснила Елена Ковлясова.

С ней согласна ведущий экономист Нацбанка Башкирии, эксперт по финансовой грамотности Анна Каменева. «Проектов по обучению финансовой грамотности на самом деле очень много — от различных органов госвласти, общественных организаций, частных компаний и блогеров,— отметила она.— Но если с подрастающим поколением ситуация неплохая, учитывая изменения, принятые в федеральных образовательных стандартах, то со взрослыми все гораздо сложнее. Это не детишки, которых за парту посадили и занятие провели. Все заняты, дом-работа, свободного времени у людей особо нет. Поэтому, несмотря на обилие проектов, наша главная проблема — как людей завлечь. При этом, когда мы проводим лекции на предприятиях, мы видим, что эта тема людям интересна: у них возникает много вопросов, и когда им растолкуешь ответы, то им многое становится понятно. Другое дело, что охватить 4,5 млн жителей республики — как вы понимаете, довольно сложно».

Генеральный директор академии финансовой грамотности «Управление капиталом» Ренат Васин уверен, что уровень финансовой грамотности в республике растет, но «не так быстро, как хотелось». «Тенденция, конечно, хорошая, но у нас мало преподавателей, которые могут ее грамотно доносить как до школьников, так и до их родителей и бабушек-дедушек,— отмечает господин Васин.— К сожалению, зачастую за один час пытаются донести пять-шесть тем, касающихся финансовой грамотности, а это так не работает. На каждую тему необходим отдельный час и нужен разбор конкретных кейсов, а не скучные лекции. Тем не менее, я наблюдаю, что информация реально востребована и вызывает интерес у населения». По мнению собеседника, в детских группах необходимо доносить информацию в игровой форме. «Должен быть постоянный контакт с ребенком. Это не дает скучать и отвлекаться, например, на телефон»,— уверен эксперт.

Несмотря на все прилагаемые усилия, жители Башкирии по-прежнему попадаются на уловки финансовых аферистов. По сообщениям республиканского МВД, едва ли не ежедневно регистрируются случаи мошенничества, при которых жители региона добровольно переводят преступникам сотни тысяч рублей. Схема тривиальна: на мобильный телефон поступает звонок от якобы сотрудника банка или следователя полиции. В ходе диалога звонящий запугивает абонента тем, что от его имени якобы кто-то регистрирует сделку по кредиту, и, чтобы ее остановить, необходимо перевести свои средства на некий «безопасный счет». В последнее время активизировались лже-брокеры, которые убеждают телефонных собеседников вложить свои или кредитные средства в различные акции для получения пассивного дохода. Таким образом жители Башкирии переводят накопления (или кредитные средства) на счета мошенников. По информации республиканского МВД, в 2022 году в регионе было зарегистрировано свыше 13 тыс. подобных преступлений на общую сумму более 1,6 млрд руб. А по данным на начало мая — около 2,5 тыс. на 595,8 млн руб.

«Люди по-прежнему не могут отличить фальшь, несмотря на обилие информации по ее поводу,— отмечает Ренат Васин.— Большинство воспринимает обучение финансовой грамотности как некую иллюзию заработать деньги в короткий промежуток времени. А финансовая грамотность в первую очередь — наличие знаний, навыков и правильного поведения, это минимальный набор компетенций человека, которые образуют основу для разумного принятия финансовых решений. В последнее время люди поняли, что банковские депозиты — это сбережения, а не приумножения, и бросились искать способы приумножить свой капитал. Из-за своего стремления получить доход больше и быстрее они попадают в неприятные ситуации».

Анна Каменева называет заблуждением стереотип, что на уловки мошенников попадают преимущественно пенсионеры. По ее словам, возраст, пол, уровень образования не играют никакой роли. «Все мошеннические схемы строятся на стремлении получить деньги и на страхе их потерять. Желание сорвать большой куш, не напрягаясь, думаю, есть в каждом человеке, и мошенники на этом играют,— отмечает госпожа Каменева.— Поэтому финансовая грамотность — это не только теоретические знания, но и возможность использовать их на практике. Может, человек, которому позвонили мошенники, теоретически подкован, но, когда ему начинают заговаривать зубы, он теряется и перестает трезво рассуждать».

Экономист Всеволод Спивак полагает, что часть ответственности за факты мошенничества лежит на банках, которые «зачастую не предпринимают мер контроля для того, чтобы предотвратить мошенничество». «С одной стороны, они хотят улучшить сервис, минимизируя количество действий для получения кредита, но с другой стороны они таким образом, сами того не желая, подыгрывают аферистам. Например, если банк видит, что я оформляю кредит на 500 тыс. руб., а у меня на счете лежат 50 тыс. руб., то вполне можно предположить, что тут может быть что-то не так. Для этого необходимы дополнительные меры для идентификации заемщика и проверки его решений. Например, юрлицам часто звонят за подтверждением, когда видят подозрительную операцию, то же самое можно делать по физлицам»,— полагает Всеволод Спивак.

По мнению эксперта, одной из серьезных проблем является отсутствие значимого наказания за распространение персональных данных. «Откуда мошенники могут знать, клиентом каких банков я являюсь? Значит, с большой долей вероятности можно предположить, что данные утекают из банков или страховых компаний. И тем, и другим в случае чего дешевле выплатить штраф, чем вкладывать деньги в защиту своих баз данных»,— отмечает господин Спивак, добавляя, что регулировать банковскую сферу необходимо осторожно. «Мы можем навредить эффективности финансовой системы и динамике ее развития. Поэтому две функции — развития и охранительная — должны находиться в балансе»,— подчеркнул собеседник.

Булат Баширов