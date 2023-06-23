Работники Нововоронежской АЭС показали мастерство в спортивной рыбной ловле

В Нововоронеже прошёл ежегодный спортивный фестиваль по рыбной ловле среди работников Нововоронежской АЭС. Соревнования традиционно проводились на зарыбленном пруду недалеко от города. В этом году фестиваль стал самым массовым за всё время проведения. Так, если четыре года назад в нем участвовало несколько десятков спортсменов, в прошлом году - 130 человек, то в этом зарегистрировались 195 участников. Если прибавить болельщиков - жены, дети, друзья, знакомые, то общее число рыбаков было больше как минимум втрое.

Фото: Н.Штанько, пресс-служба НВ АЭС

«Мы поддерживаем каждую позитивную инициативу. К нам обратились любители этого вида спорта, профсоюз поддержал, запланировали средства в бюджете, подумали как лучше это организовать. Одна из главных задач профсоюза - поддержка традиционных ценностей нашего общества. Здесь мы видим и развитие семейного отдыха, и воспитание корпоративного духа, и спорт, и многое другое. Фестиваль в этом году посвящен 60-летию нашей профсоюзной организации. Мы постарались сделать празднично, интересно, ярко, азартно», - отметил председатель профкома НВАЭС Юрий Бабенко.

Погода в этот день выдалась прекрасная и позволила всем участникам применить свои рыбацкие хитрости. Взвешивание улова затянулось дольше отведённого в программе времени. В результате самый тяжелый груз (20,59 кг.), повёз домой инженер электрического цеха Василий Яуров, самое большое количество пойманной рыбы (119 шт.) у начальника смены цеха обеспечивающих систем Алексея Кравченкова, а самый большой экземпляр (2,78 кг.) достался слесарю цеха централизованного ремонта Вячеславу Тюхтинову.

Кроме состязаний для участников и болельщиков были приготовлены уха, плов, шашлыки, чаепитие со сладостями, организована культурная программа. По традиции все участники получили памятные подарки от профсоюзного комитета.