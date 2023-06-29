Портрет частного инвестора в интерьере Мосбиржи

По данным Московской биржи (MOEX), число частных инвесторов составляет 25,5 млн человек (43,34 млн счетов). Башкирия традиционно входит в первую пятерку регионов по числу физлиц, располагающих брокерскими счетами. По мнению эксперта, портрет среднестатистического инвестора не содержит региональных особенностей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По мнению экспертов, среднестатистический инвестор не обладает региональными особенностями

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ По мнению экспертов, среднестатистический инвестор не обладает региональными особенностями

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Если вспомнить лидирующие позиции субъекта по показателям работы с индивидуальными инвестиционными счетами (ИИС), то заманчиво предположить наличие у башкирского инвестора каких-то своих особых черт и предпочтений при формировании портфеля и выборе инвестиционной стратегии. Тем более что некоторые эксперты уже пытались связать относительно низкие показатели «просрочки» заемщиков из Башкирии с неким особым местным консерватизмом.

На фондовый рынок люди приходят не только за деньгами, но и за эмоциями. На вопрос, есть ли у них отличия в зависимости от места проживания, „Ъ-финансы“ ответил руководитель проекта Finversia, член экспертного совета Банка России по защите прав розничных инвесторов Ян Арт.

И это оказался тот редкий случай, когда отрицательный ответ не разочаровал. По твердому убеждению эксперта, который сам не первый год инвестирует на фондовом рынке, региональных особенностей нет никаких, что справедливо и для Башкирии, и для России в целом. Господин Арт уверен, что даже если статистика показала бы обратное, то только из-за своего рода подмены понятий, просто потому что в Санкт-Петербурге и в Москве проживают люди в среднем более состоятельные.

По его мнению, есть свои особенности поведения, связанные с размером капитала, которым человек располагает. «Приведу пример. Ко мне приезжал проконсультироваться инвестор, который живет даже не в столице региона, а в селе. Но у него есть бизнес, он уже 30 лет занимается торговлей продуктами, что позволило ему сформировать, условно говоря, примерно на миллион долларов портфель. И этот инвестор абсолютно совпадает с каким-нибудь беловоротничковым московским, потому что они по капиталу совпадают. То есть сама география ни при чём, с ней абсолютно никакой связи нет»,— пояснил Ян Арт.

Однако, по его словам, есть корреляция между объемом капитала и характеристиками портфелей — куда, во что и как инвестируют. К тому же, по наблюдениям эксперта, существует взаимосвязь между возрастом человека и структурой портфелей, поскольку люди, с одной стороны, со временем начинают лучше оценивать риски и, с другой стороны, реже впадают в эйфорию, чем молодые инвесторы. «Со временем возникает понимание, что в любой момент может нагрянуть мировой кризис. В кризисные же времена представители старшего поколения, как правило, впадают в меньший ужас, потому что, в отличие от молодых, не раз убеждались — любой кризис когда-нибудь, да заканчивается. Так что в совокупности есть корреляция от возраста, конечно», — считает собеседник.

В качестве третьего важного фактора он назвал наличие у участника фондового рынка любого вида бизнеса: «Потому что тот, кто им занимается, психологически уже готов к рискам и к принятию решений. У него есть понимание, что не надо паниковать, все „резать“ и судорожно предпринимать попытки спасти, по его мнению, деньги, потому что все сейчас „сгорит“. В своем бизнесе, пусть даже речь идет о сельском магазине, он уже все это испытал. Вот здесь корреляция есть. Человек может располагать большим капиталом, быть по возрасту опытным, но он, например, чиновник всю жизнь. И он все равно по-другому будет действовать, чем, например, бизнесмен».

Ян Арт вспомнил о различиях в инвестиционном поведении по гендерному признаку: «Все очень просто. Я когда-то поймал себя на такой мысли и обратился к друзьям, работающим в крупной брокерской компании, с вопросом о том, подтверждает ли статистика мое предположение, что в России женщина лучше инвестирует, чем мужчина. Они сказали, что абсолютно верно. По моим предположениям, для русских мужчин выход на фондовый рынок — это новый способ самоутвердиться, а женщина вполне отдает себе отчет, что пришла денег заработать и самореализуется в более подходящем месте, например, как мать или жена, да как кто угодно. В брокере со мной и в этом согласились, добавив в мою версию один интересный штрих». Как оказалось, ровно через три года все меняется с точностью до наоборот: мужчина к тому времени уже что-то потерял, пообтесался, перестал испытывать судьбу и решил, что будет впредь аккуратен, а у многих успешных женщин через три года возникает эффект, извините, «женщина за рулем».

Знание такого психологического феномена дает возможность учиться на чужих ошибках. Похоже, что мужчине надо сдерживать себя на старте, а женщине в тот период, когда она уже заработала на инвестициях и у нее возникает соблазн удариться, по выражению модного теперь Роберта Шиллера, в иррациональный оптимизм, полагая, что она теперь лучше всех разбирается в инвестициях.

На вопрос, с чего лучше начинать на фондовом рынке, инвестор дал достаточно простой ответ, состоящий из двух обязательных пунктов — стартовать можно с относительно небольшой суммы, эквивалентной примерно $5 тыс., что, по его мнению, «более чем достаточно и для „кэша на заборе“, и для диверсификации».

Но в течение начального периода господин Арт настоятельно советует сделать одно важное психологическое упражнение — измерять доходность в процентах, а не в абсолютных цифрах. «Потому что 15–20% в успешный год инвестиций — это хороший вариант, но когда портфель составляет $5 тыс., в деньгах это выглядит довольно жалко — всего несколько сотен. И человек может испугаться, что такими темпами никогда на более или менее приличные суммы не выйдет, и пускается во все тяжкие, закрыв глаза на высокие риски. Можно начать с небольшого портфеля, ничего страшного нет, но тогда надо самого себя убеждать, что, да, в абсолютных цифрах это всего лишь $300-400, но если это в процентном соотношении соответствует двузначной доходности за год, извините, я — молодец».

Таким образом, соблазн владельцев малых портфелей— пуститься во все тяжкие. А чтобы достичь достойных денег, необходимо потихоньку увеличивать свой портфель довнесением, по аналогии с теми банковскими вкладами, где предусмотрено пополнение депозитного счета.

Что касается получения «квала», по словам эксперта, это всего лишь вопрос доступа к определенному набору инструментов, поэтому, если есть такая возможность, и со скромным портфелем получить статус, конечно, надо.

Инвестор обратил внимание на то, что люди недооценивают количество бюджетных по номиналу акций глобального фондового рынка. Он рассказал: «Был запрос от аудитории на обзор акции с небольшой стоимостью для тех, у кого на тот момент весь портфель стоил как одна акция Google. Мы сделали. И, вы знаете, на американском рынке так много не то что до $50, до $30 стоимостью ценных бумаг. Так что инвестору с малым портфелем, но со статусом „квала“, имеющему доступ к этому сегменту рынка, есть с чем поработать. Простой пример: акции Bank of America стоят сейчас по $29, Delta Air Lines — крупнейшая компания — $38, Macy's Inc — $16, Spirit AeroSystems— $29 цена бумаги. Люди плохо себе представляют, сколько акций исчисляется десятками, а иногда даже единицами долларов».

Возможности Ян Арт оценивает как гигантские даже для владельцев небольших портфелей независимо от психотипа его владельца и региона проживания. Башкирские частные инвесторы, конечно, исключением не являются.

Елена Синицына