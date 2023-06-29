Портрет частного инвестора в интерьере Мосбиржи

По данным Московской биржи (MOEX), число частных инвесторов составляет 25,5 млн человек (43,34 млн счетов). Башкирия традиционно входит в первую пятерку регионов по числу физлиц, располагающих брокерскими счетами. По мнению эксперта, портрет среднестатистического инвестора не содержит региональных особенностей.
По мнению экспертов, среднестатистический инвестор не обладает региональными особенностями
Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ
Если вспомнить лидирующие позиции субъекта по показателям работы с индивидуальными инвестиционными счетами (ИИС), то заманчиво предположить наличие у башкирского инвестора каких-то своих особых черт и предпочтений при формировании портфеля и выборе инвестиционной стратегии. Тем более что некоторые эксперты уже пытались связать относительно низкие показатели «просрочки» заемщиков из Башкирии с неким особым местным консерватизмом.
На фондовый рынок люди приходят не только за деньгами, но и за эмоциями. На вопрос, есть ли у них отличия в зависимости от места проживания, „Ъ-финансы“ ответил руководитель проекта Finversia, член экспертного совета Банка России по защите прав розничных инвесторов Ян Арт.
И это оказался тот редкий случай, когда отрицательный ответ не разочаровал. По твердому убеждению эксперта, который сам не первый год инвестирует на фондовом рынке, региональных особенностей нет никаких, что справедливо и для Башкирии, и для России в целом. Господин Арт уверен, что даже если статистика показала бы обратное, то только из-за своего рода подмены понятий, просто потому что в Санкт-Петербурге и в Москве проживают люди в среднем более состоятельные.
По его мнению, есть свои особенности поведения, связанные с размером капитала, которым человек располагает. «Приведу пример. Ко мне приезжал проконсультироваться инвестор, который живет даже не в столице региона, а в селе. Но у него есть бизнес, он уже 30 лет занимается торговлей продуктами, что позволило ему сформировать, условно говоря, примерно на миллион долларов портфель. И этот инвестор абсолютно совпадает с каким-нибудь беловоротничковым московским, потому что они по капиталу совпадают. То есть сама география ни при чём, с ней абсолютно никакой связи нет»,— пояснил Ян Арт.
Однако, по его словам, есть корреляция между объемом капитала и характеристиками портфелей — куда, во что и как инвестируют. К тому же, по наблюдениям эксперта, существует взаимосвязь между возрастом человека и структурой портфелей, поскольку люди, с одной стороны, со временем начинают лучше оценивать риски и, с другой стороны, реже впадают в эйфорию, чем молодые инвесторы. «Со временем возникает понимание, что в любой момент может нагрянуть мировой кризис. В кризисные же времена представители старшего поколения, как правило, впадают в меньший ужас, потому что, в отличие от молодых, не раз убеждались — любой кризис когда-нибудь, да заканчивается. Так что в совокупности есть корреляция от возраста, конечно», — считает собеседник.
В качестве третьего важного фактора он назвал наличие у участника фондового рынка любого вида бизнеса: «Потому что тот, кто им занимается, психологически уже готов к рискам и к принятию решений. У него есть понимание, что не надо паниковать, все „резать“ и судорожно предпринимать попытки спасти, по его мнению, деньги, потому что все сейчас „сгорит“. В своем бизнесе, пусть даже речь идет о сельском магазине, он уже все это испытал. Вот здесь корреляция есть. Человек может располагать большим капиталом, быть по возрасту опытным, но он, например, чиновник всю жизнь. И он все равно по-другому будет действовать, чем, например, бизнесмен».
Ян Арт вспомнил о различиях в инвестиционном поведении по гендерному признаку: «Все очень просто. Я когда-то поймал себя на такой мысли и обратился к друзьям, работающим в крупной брокерской компании, с вопросом о том, подтверждает ли статистика мое предположение, что в России женщина лучше инвестирует, чем мужчина. Они сказали, что абсолютно верно. По моим предположениям, для русских мужчин выход на фондовый рынок — это новый способ самоутвердиться, а женщина вполне отдает себе отчет, что пришла денег заработать и самореализуется в более подходящем месте, например, как мать или жена, да как кто угодно. В брокере со мной и в этом согласились, добавив в мою версию один интересный штрих». Как оказалось, ровно через три года все меняется с точностью до наоборот: мужчина к тому времени уже что-то потерял, пообтесался, перестал испытывать судьбу и решил, что будет впредь аккуратен, а у многих успешных женщин через три года возникает эффект, извините, «женщина за рулем».
Знание такого психологического феномена дает возможность учиться на чужих ошибках. Похоже, что мужчине надо сдерживать себя на старте, а женщине в тот период, когда она уже заработала на инвестициях и у нее возникает соблазн удариться, по выражению модного теперь Роберта Шиллера, в иррациональный оптимизм, полагая, что она теперь лучше всех разбирается в инвестициях.
На вопрос, с чего лучше начинать на фондовом рынке, инвестор дал достаточно простой ответ, состоящий из двух обязательных пунктов — стартовать можно с относительно небольшой суммы, эквивалентной примерно $5 тыс., что, по его мнению, «более чем достаточно и для „кэша на заборе“, и для диверсификации».
Но в течение начального периода господин Арт настоятельно советует сделать одно важное психологическое упражнение — измерять доходность в процентах, а не в абсолютных цифрах. «Потому что 15–20% в успешный год инвестиций — это хороший вариант, но когда портфель составляет $5 тыс., в деньгах это выглядит довольно жалко — всего несколько сотен. И человек может испугаться, что такими темпами никогда на более или менее приличные суммы не выйдет, и пускается во все тяжкие, закрыв глаза на высокие риски. Можно начать с небольшого портфеля, ничего страшного нет, но тогда надо самого себя убеждать, что, да, в абсолютных цифрах это всего лишь $300-400, но если это в процентном соотношении соответствует двузначной доходности за год, извините, я — молодец».
Таким образом, соблазн владельцев малых портфелей— пуститься во все тяжкие. А чтобы достичь достойных денег, необходимо потихоньку увеличивать свой портфель довнесением, по аналогии с теми банковскими вкладами, где предусмотрено пополнение депозитного счета.
Что касается получения «квала», по словам эксперта, это всего лишь вопрос доступа к определенному набору инструментов, поэтому, если есть такая возможность, и со скромным портфелем получить статус, конечно, надо.
Инвестор обратил внимание на то, что люди недооценивают количество бюджетных по номиналу акций глобального фондового рынка. Он рассказал: «Был запрос от аудитории на обзор акции с небольшой стоимостью для тех, у кого на тот момент весь портфель стоил как одна акция Google. Мы сделали. И, вы знаете, на американском рынке так много не то что до $50, до $30 стоимостью ценных бумаг. Так что инвестору с малым портфелем, но со статусом „квала“, имеющему доступ к этому сегменту рынка, есть с чем поработать. Простой пример: акции Bank of America стоят сейчас по $29, Delta Air Lines — крупнейшая компания — $38, Macy's Inc — $16, Spirit AeroSystems— $29 цена бумаги. Люди плохо себе представляют, сколько акций исчисляется десятками, а иногда даже единицами долларов».
Возможности Ян Арт оценивает как гигантские даже для владельцев небольших портфелей независимо от психотипа его владельца и региона проживания. Башкирские частные инвесторы, конечно, исключением не являются.