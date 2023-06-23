На траурные венки и цветы для официальных церемоний потратят 2,7 млн рублей

ГКУ «Хозяйственное управление» Башкирии заключило контракт на поставку живых и искусственных цветов для протокольных, траурных и торжественных мероприятий в Башкирии. Контракт стоимостью 2,7 млн руб. заключили с ООО «Николь». Компания должна поставить пять видов траурных композиций стоимостью от 2,4 до 24 тыс. руб., три вида поздравительных, а также представительские, протокольные и букеты для вручения государственных наград стоимостью от 3 до 10 тыс. руб. Цветы необходимо доставлять по заявкам заказчика на мероприятия, которые будут проводиться в городах и районах Башкирии.

Контракт будет действовать до конца года. Закупка финансируется из республиканского бюджета.

ООО «Николь» зарегистрировано в Уфе в июне 2018 года. Учредители — сама компания и Светлана Русакова. В 2022 году прибыль компании составила 364 тыс. руб. при выручке 17,6 млн руб.

Наталья Балыкова

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